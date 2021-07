INTERVJUU ⟩ LHV asutaja: kuld ja krüptovaluutad peaksid kaitsma inimesi valitsuste ja keskpankade eksimuste ning rumaluste eest

Minu enda investeeringud piirduvad sisuliselt LHV Grupi aktsiatega. Seejuures LHV on oma olemuselt huvitav portfell pangandusest, varahaldusest kui ka kindlustusest. Selles portfellis on oma jagu innovatsiooni ja arengut, kuid ka parasjagu konservatiivset lähenemist. Kui mina varahalduses vaatan kulda kui päris raha ja väärtuse ankrut, siis teine meeskond pangas tegeleb blokiahela teemadega. LHV on küll Eesti pank, kuid meie areng ei ole piiratud vaid meie riigipiiriga.

Ehk portfelli tootluse teada saamiseks tuleb vaadata LHV aktsia liikumist?

Absoluutselt.

Kuidas suhtud kulda ja krüptorahadesse investeerimisse?

Kui võtta kuld või krüpto, siis kumbki neid varadest ei paku kassavoogu. Kakskümmend või isegi viis aastat tagasi poleks ma uskunud, et kaalun kunagi tõsiselt väärismetallidesse investeerimist, kuna need ei paku ju kassavoogu, seega on keeruline nende õiglast väärtust määrata. Kuigi 50% minevikus kaevandatud kullast eksisteerib täna ehete vormis, siis kulla hinna määrab täna siiski see, kuidas kulda hinnatakse investeeringuna. Seega nii kulla kui krüptovaluutade hinna määrab lõpuks ikkagi nõudlus ja pakkumine investeerimisturul. Mõlema hinna määrab sisuliselt usk, ainuke vahe on see, et kulla puhul põhineb see usk ajalool. Krüptromaailm on aga alles oma arengu alguses.

Täna on LHV pensionifondide portfellides kullal ja kullakaevanduste aktsiatel suhteliselt suur osakaal. Kui Saksamaa valitsuse võlakirjade oodatav tootlus on miinus pool protsenti aastas, siis kullaga pole kaotus garanteeritud, kuigi tuleb endale aru anda, et kuld ei ole riskivaba vara ning kulla hinna ajalooline volatiilsus on olnud isegi suurem kui aktsiatel.

Kuld ei ole riskivaba varaklass. Käesoleval ajal ei eksisteeri ühtegi riskivaba varaklassi. Isegi valitsuste võlakirjade omamine tähendab garanteeritud kaotust – tulevik näitab, kas kaotus saab olema väike või suur. Nii kuld kui krüptovaluutad peaksid kaitsma inimesi valitsuste ja keskpankade eksimuste ja laus rumaluste eest. Tänases maailmas, kus suuri lubadusi antakse järjest kergekäelisemalt, usun mina pigem kulda kui väärtuse hoidjasse.

Samas olen ma üsna kindel, et järgmise finantskriisi ajal ei ole ühtegi varaklassi, mis suudaks vältida kaotusi. Tõenäoliselt on siis kõik müügiks, kaasaarvatud kuld. Kui raha on vaja muude halbade positsioonide katmiseks, siis müüakse kõike.

Kas investeerimine pakkus läinud aastal ka mõne õppetunni?

2020. aasta kevadel, kui aktsiaturud läksid järsku langusesse, hakkasime me LHV pensionifondidega aktsiaid ostma. Kuid pidime tõdema, et aktsiaid osta oli lihtne, kuid võlakirju mida me pidasime väga likviidseks oli raske müüa. Kuid me pidime neid müüma selleks, et aktsiate ostmiseks raha tekitada. Me ostsime 2020. aasta kevadel nädalaga 250 miljoni euro eest aktsiaid. See tähendab, et me pidime müüma 250 miljoni euro eest võlakirju.