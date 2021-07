Huvitavad aastad: investeerimisguru sõnul on vaid üks varaklass 11-st, millega järgmise seitsme aasta jooksul raha ei kaota

Ükskõik, millega mõõta, USA aktsiad on liiga kallid. Grantham hoiatas krahhide eest aastatel 2000 ja 2007.

GMO väitel väärivad mõned ettevõtted kõrgeid suhtarve, kuid pea kõik on ülehinnatud ja mitte vähe. Tema soovitus on, et kui kohe kuidagi teisiti ei saa kui omada USA aktsiaid, siis tasub vaadata väärtus- ja tsüklilisi aktsiad. Samal ajal tuleb säilitada aktsiatele kõrged kvaliteedinõuded.