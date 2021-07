KOMMENTAAR ⟩ Plussid ja miinused, et Wise ei tulnud Tallinna börsile

Milline võimalus see oleks olnud Tallinna börsile, kes oleks saanud tohutult suure börsiettevõtte, mis oleks välismaiste investeerimisfondide radarile toonud kohaliku aktsiaturu.

Kuna Tallinna börsil pole maailmamastaabis suuri ettevõtteid – meil pole isegi miljardi euro suurust börsiettevõtet – siis kui välismaised investorid tahaks siit aktsiaid osta, ei leia nad ettevõtteid üles. Ühtlasi oleks Wise'i tulek muutnud kohaliku aktsiaturgu likviidsemaks. Praegu askeldavad Tallinna börsil väikeinvestorid, kelle jaoks kahes pangas pole Balti aktsiatehingutel teenustasu. Samuti on siin tegevad pensionifondid.

Globaalse haardega Wise valis kodubörsiks kapitalirikka Londoni.

Wise'i abil oleks investeeringute universumist üles leitud Eesti ja ehk ka küsitud, et aga mida teil veel Wise'i kõrval börsil põnevat on? Täpselt samamoodi oli kunagi lugu Hansapanga ja Eesti Telekomi aktsiatega, kes olid justkui investorite sisseviskajad, et vaadata turul laiemalt ringi.

Ühtlasi oleks Tallinna börs saanud tehnoloogiaettevõtte, millest kohalikud investorid tunnevad suurt puudust. Kui nad ikkagi tahavad osa saada Wise'i käekäigust, peavad nad maksma lisaks Briti aktsiatehingu teenustasule veel ostmisel Briti börsitemplimaksu. Ühtlasi avastatakse, et harjumuspäraste eurode asemel läheb tarvis Briti naela ja saadakse kaela ka valuutakursirisk. Oleks Wise'i aktsia Tallinna börsil, saaks väikeinvestor nendest teemadest mööda vaadata.

Miks on hea, et Wise ei tulnud Tallinna börsile? Wise oleks kiskunud lahti veritseva haava ehk toonud päevakorda Eesti aktsiate väärtustasemete küsimuse. Kui Wise oleks Tallinna börsil, siis võrreldaks teda teiste siinsete ettevõtetega. Ja teised siinsed ettevõtted võiksid küsida, et miks meid ei hinnata nii väärtuslikuks nagu Wise'i.

Sektorite lõikes on suhtarvud väga erinevad. Wise'ile aitas kaasa see, et ettevõtet peetakse veel iduettevõtteks, teda hinnatakse tehnoloogiasektori, mitte finantssektori alusel. Investorite seas vahetuvad popid sektorid. Mis täna on kõrgelt hinnatud, ei pruugi seda homme olla. Wise'il näib justkui ees lahti olevat hiiglaslik kasvuturg, kuid kui miski on väga atraktiivse kasumiteenimise võimalusega, tekitab see tavaoludes konkurentsi. Kas Wise'il on see miski, mille poolest ollakse praegustest ja tulevastest konkurentidest parem?

Wise'i turuväärtus on 9,6 miljardit naela ehk 11,18 miljardit eurot. Kui suured on hinnalipikud Tallinna börsil? LHVl on see 839 miljonit eurot, Tallinkil 469 miljonit eurot. Wise oleks oma suurusega teised börsiettevõtted justkui ära lämmatanud.

Näiteks Tallink on aastaid väljendanud pettumust, et Tallinna börsil ei hinnata ettevõtet piisavalt kallilt. Seetõttu võeti ette ka Helsingi börsile minek. Kas sellest ka kasu oli, on raske hinnata, eriti nüüd kui ettevõttel on väga keerulised ajad ja vaja on koroonakriisi piirangute aeg paremate aegade saabumiseni kuidagi üle elada. Kuna Tallink on kahjumis, ei saa seda ettevõtet hinnata Wise hinna-kasumi (P/E) suhtarvuga.

Kuid vaatame siinset kasvuettevõtet LHVd. Wise P/E suhe on 432. Kui suur on see näit LHV'l? LHV viimase nelja kvartali kasum on 51,4 miljonit eurot. See teeb LHV P/E näiduks 16,3.