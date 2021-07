Apple võib seekord öelda midagi uue iPhone'i kohta

Tavapäraselt on kõige huvitavam osa Apple'i tulemusest kvartali käibeprognoos. Kui käibeprognoos on tugev, võib iPhone'i lansseerimist lükkuda neljandasse kvartalisse. Kui aga käibe osas ollakse pessimistlikud, võib uus iPhone tulla turule varem, kirjutas MarketWatch.

«Me eeldame, et iPhone 13 saadavus on suurim ebamäärasuse allikas tulemuste osas, mistõttu me eeldame vähemalt mingisugust indikatsiooni,» ütles Monness. Crespi, Hardt & Co. analüütik Brian White.