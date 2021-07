Aasia aktsiad kukkusid selle aasta madalamale tasemele, USA aktsiaturg tõmbas nagu magnetina raha juurde

Hiina investoritel on põhjust murelikult aktsiad jälgida FOTO: Thomas Peter/Reuters/Scanpix

Aasia aktsiad tegid täna selle aasta madalama taseme, kuna Hiina aktsiad said löögi Hiina suuremast regulatoorsest survest. Samal ajal selgus, et tugevad USA ettevõtete tulemused on imenud kapitali arenevatelt turgudelt USAsse, kirjutab Reuters.