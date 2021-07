Keskpankurid andsid digieurole ja plokiahelale väga positiivse hinnangu

Eesti Panga osalusel läbi viidud eksperimendi käigus tegid digirahaga omavahelisi makseid digitaalset identiteeti omavad isikud Eestist, Lätist, Leedust ja Hispaaniast. Kokkuvõttes näitas eksperiment, millised on plokiahela tehnoloogia võimalused ja kus on tehnoloogilised piirid digiraha süsteemi ehitamisel.

Kokkuvõtvalt olid tehnoloogilise eksperimendi tulemused järgmised:

Eksperiment näitas, et plokiahela tehnoloogiale tuginev uudne digitaalse euro tehnoloogia on hästi skaleeritav ehk vajadusel saab kerge vaevaga suurendada digieuroga tehtavate maksete arvu. Selline tehnoloogia ei sea sisuliselt piire rahamassi suurusele. Süsteem suudab katta ära kogu ringluses oleva euro rahamassi ja veel rohkemgi; rahaomanike arvule ega üheaegselt tehtavate maksete arvule piiranguid pole.

Elektroonilist identiteeti (eID) on võimalik siduda digitaalse euroga selliselt, et ühelt poolt on tagatud turvalisus ja teisalt võimaldab erinevaid privaatsuse astmeid. Erinevad pooled näevad ainult osaliselt makseinfot, kuid samal ajal on võimalik teha rahapesu tõkestamiseks vajalikku kontrolli.