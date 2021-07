KredExi endine juht Lehar Kütt sukeldus pangandusse

Möödunud aasta oktoobris KredExist lahkunud Lehar Küti sõnul otsustas ta Coop Pangaga liituda, kuna soovib panustada kiiresti kasvava eestimaise panga arengusse ja Eesti inimeste heaolu parandamisse.

«Kui pangandusturg tervikuna liigub järjest enam standardiseeritud pakkumiste poole, siis Coop Pangas soovime iga kliendi ärist ja tema vajadustest paremini aru saada ning pakkuda finantseerimislahendusi lähtuvalt kliendi vajadustest, mitte panga poolt dikteeritud tingimustest,» rääkis Lehar Kütt. «Kahjuks on pangandusturu trendiks kliendisuhte anonüümsemaks muutumine, kuid meie jaoks on tähtis, et kliendil oleks Coop Panga meeskonnast alati olemas kindel partner, kellega oma finantseerimisvajadusi arutada ja neile lahendusi leida.»

Coop Panga ärikliendipanganduse juht ja juhatuse liige Arko Kurtmann ütles, et hindab kõrgelt Lehar Küti juhtimiskogemust ja valdkonna süvitsi tundmist. Kurtmann lisas, et Kütil on suur roll Coop Panga laenuportfelli kasvatamisel miljardi euroni. See on panga üks viiest strateegilisest eesmärgist, mis plaanitakse täita juba enne 2022. aasta lõppu.