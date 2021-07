Amazon tahab kulleritele korterivõtmeid anda

Handelsblatt kirjutab , et Amazon tahab USAs võtta kasutusele nn key of business'i – digitaalse majadele paigaldatava luku, mille kuller saaks lihtsa mobiiliseadmega avada. Selline lukk ei tuleks eramajadesse, vaid kortermajadesse, kus kuller saab paki trepikotta jätta ning vajadusel ka tagasisaadetava paki kaasa võtta.

Amazon reklaamib teenust kui võimalust pakivargusi ennetada. Turvaeksperdid näevad selles plaanis aga ohtu: sest niipea kui kuskil kasutatakse veebipõhist süsteemi, on ka häkkerid kohal. Seni on ainult USA postiteenistusel võimalik kortermajadesse pääseda, et trepikodades postkastidele ligi pääseda. Samuti on küsitav, mis saab neist kulleritest, kes ei tööta otseselt Amazoni, vaid alltöövõtja kaudu.