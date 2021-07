Monopoli mängutootja kasum tegi võimsa hüppe

Monopoli tootja teatas, et jääb kindlaks tänavusele varasemale käibeprognoosile, milleks on vähemalt kümneprotsendine kasv. Ettevõte on mures, kuna toorainete hinnad on tõusnud ja pakkumises valitsevad pudelikaelad. Samuti pole selge, milline saab olema pühadeaegne nõudlus.