Kurikuulus krüptoraha sattus taas USA võimude huviorbiiti

Tether on tuntuim nn stablecoin ehk krüptoraha, mis on seotud dollari kursiga. Tether'i ja Bitfinex'i taga on Hongkongi iFinex Inc, mille juht on Jean Louis van der Velde. Aastaid on küsitavusi tekitanud asjaolu, et kuigi tether reklaamib end kui dollaritega tagatud krüptoraha, ei tea tegelikult keegi, palju seal taga tegelikult dollareid on.