Hiina aktsiate pöörased päevad: hirm riigi ees vajutab väärtpaberid mutta

Kõik Hiina riigi säravamad tehnoloogiatähed alates Tencentist ja lõpetades Alibabaga on aktsiate hinnas tohutult kaotanud. Et päevaga haihtub 10% ettevõtte väärtusest, pole midagi imelikku, kuid kokku on niinimetatud Golden Dragon Index – eesti keeles kulddraakoni indeks, mis koondab 98 suurimat Hiina firmat, mis USA börsil noteeritud on – kaotanud alates kevadisest kõrgpunktist praktiliselt poole oma väärtusest, vahendab BBC. Suure langushoo on aktsiad sisse saanud just viimastel päevadel.

Mis juhtus?

Alates sellest, kui Hiina riik sekkus ühe Hiina rikkaima mehe, Alibaba omaniku Jack Ma plaanidesse viia Ant Financial börsile, on Hiina valitsus aina enam tehnoloogiasektorit reguleerima asunud. Alibaba ise sai aasta alguses riigilt 2,8 miljardi dollari suuruse trahvi selle eest, et kasutas aastaid oma turul saadud eelisseisu ära.

Riik on juba kärpinud krüptosektori tiibu, nüüd aga teatas, et keelab haridusteenuseid pakkuvatel internetipõhistel ettevõtetel börsile minna ja selle kaudu raha kaasata.

Esmaspäeval tuli teade, et Hiina reguleerib nüüd ka kullerite õigusi ning muudab need töötajasõbralikumaks. Praktikas hakkab kehtima nõue, et kulleritele makstaks vähemalt miinimumpalka ja et nende töökoormust vähendataks.

Nüüd võttis Hiina riik sihikule ühe tuntuma tehnoloogiaettevõtte Tencenti ning käskis sel lõpetada muusikutega eksklusiivlepingud.