Amazon lükkas ümber väite Bitcoini aktsepteerimise kohta

Anonüümsele allikale tuginev Londoni ajalehe City A.M. artikkel, milles viidati sellele, et Amazon võib hakata aktsepteerima krüptorahasid, tõstis maailma suurimat krüptovaluutat koguni 15%. Bitcoin jõudis ületada 40 000 dollari taseme, enne kui see kärpis oma tõusu ja kauples viimati siiski 10% võrra kõrgemal tasemel, 38 000 dollaril.