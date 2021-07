Skandaalse spioonifirma omanik läheb likvideerimisele, aga mis saab Olympicust?

Põhjuseks, miks Novalpina, mille fond asub ka Eesti LHV pensionifondide portfellis, likvideerimisele läheb, seisneb ettevõtte kolme omaniku ja juhi erimeelsustes.

Augustis seisab veel ees Novalpina Capitali osanike hääletus. Osanike seas on meedia andmetel lisaks Eesti pensionifondidele ka pensionifonde mujalt maailmast, sealhulgas USAst. Seejärel peaks Novalpina juhtimise võtma üle veel tundmatu kolmas osapool.

Mis saab ettevõtte kolmest investeeringust – NSO Groupist, Olympic Entertainmentist ja Prantsusmaa ettevõttest Laboratoire XO-st –, pole niisiis täpselt selge. Sky Newsi allikate andmetel võib ettevõtete müük osutuda põrgulikult raskeks.

Siingi on põhjused Novalpina kolmes omanikus: Stephen Peel, Bastian Lueken ja Stefan Kowski on nii tülli läinud, et Sky andmetel nad vaevu müügitingimustes sõbralikult kokku leppida saavad.

NSO Group on aastaid olnud inimõigusorganisatsioonide viha all ning alles möödunud nädalal lahvatas uus skandaal, kui sai teatavaks, et firma nuhkvara kasutatakse laialt opositsioonipoliitikute, poliitiliste vastaste, inimõiguslaste ja ajakirjanike järele nuhkimiseks.