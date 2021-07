Saaremaa elektroonikatööstuse emafirma Incap tegi võimsa tulemuse

Incap prognoosis, et selle aasta käive ja EBIT-kasum tulevad selgelt suuremad läinud aasta numbritest.

«Tugev käibekasv oli tingitud megatrendidest, milleks on digitaliseerimine ja asjade internet, milleks on elektroonikat tarvis,» ütles ettevõtte juhatuse esimees Otto Pukk. «Lisaks on kasvanud Euroopa tööstusettevõtete tellimishuvi.»