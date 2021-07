Apple lõi igas vallas ootusi, kuid aktsia langes

Viimase kuue kvartali tulemuste avaldamise päeval on aktsia ainult ühel korral reageerinud tõusuga.

Analüütikutele mõeldud konverentskõnes lausus ettevõtte finantsjuht Luca Maersti, et ettevõte ei kavatse jätkuvalt seoses pandeemiaga avaldada konkreetseid tulemuste prognoose. Ta märkis, et kolmel põhjusel ootab ta käimasolevast kvartalist tugevat kahekohalise protsendist käibekasvu, kuid see tuleb lõppenud kvartalist nigelam. Valuutakursid pole sobivalt liikunud, teenuste kasvu mõjutab mullune tugevam võrdlusbaas ning tarvikute tarneprobleemid hakkavad negatiivselt mõjutama iPhone’i ja iPadi müüki.