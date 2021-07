«Sellegipoolest me ei näe hetkel põhitegevuse osas mingeid pikemaajalisi raskusi ning ootame tulemuste paranemist järgnevates kvartalites. Positiivne on, et firma on lõpetanud oma Leedu tehase laienduse ning jätkanud investeeringuid ka kinnisvarasegmendis ning muudes arenguvaldkondades,» lausus ta. «Silma hakkas, et kuigi ettevõte kergitas pärast viimast Skeletoni finantseerimisvooru oma 7,22% osaluse õiglase väärtuse hinnangu läbi koondkasumiaruande 18 miljoni euroni, on see siiski oluliselt madalam kui turg paistab hetkel aktsia turuhinda sisse arvestavat ja vastab Skeletoni koguväärtusele vaid umbes 250 miljonit eurot.»