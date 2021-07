Lennunduse hädad on toonud ootamatu võitja

Kuna lennukid on koroonapiirangute tõttu pigem kasutuses oleku asemel maal parkinud ning lennufirmadel on väga rasked ajad, pole sugugi üllatav, et lennukid saavad uue omaniku või liisija.

See tähendab, et lennukid tuleb teise lennukompanii värvidesse maalida. Seetõttu on kasvanud järsult lennukivärvi nõudlus.

Maailma suurim lennukivärvi tootja Akzo Nobel teatas, et selles tootekategoorias tõusis nõudlus teises kvartalis koroonaeelse aja tasemele.

«See üllatas meid tõsiselt,» ütles Akzo Nobeli juhatuse esimese Thierry Vanlancker intervjuus Bloombergile. «Me arvasime, et see juhtub kunagi 2023. aastal.»

Oma roll on ka sellel, et lennukitootjad Airbus ja Boeing on taas eskaleerimas tootmist. Näiteks tänavu esimesel poolaastal anti klientidele lennukeid mullu sama perioodiga võrreldes 70 protsenti enam ehk kokku 453 lennukit.

Samuti mängisid olulist rolli lennukite omanike vahetused, millega kaasneb alati lennuki ülevärvimine.