Täna veab Balti pangaaktsiate pöörast rallit Coop Pank

«Pangaaktsiate tõusu taga on ilmselt eelmisel nädalal avaldatud head kvartalitulemused, mis on müüjate indu aktsiatest loobuda vähendanud. Seda iseloomustab fakt, et tõus on nii LHV, Coop Panga kui ka Šiauliu Bankase aktsiates tehtud korraliku käibe pealt ja turul pole piisavalt müüjaid, et hinda paigal hoida,» ütles LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel. «Oma rolli on kindlasti mänginud ka Euroopa Keskpank kes andis eelmise nädala lõpus teada, et 2020. aasta märtsis kehtestatud dividendide väljamaksmise piiranguid ei jätkata kauem kui 30. septembrini.»