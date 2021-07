Bitcoin'il on hetkel käsil 2021. aasta pikim ralli, kuna krüptorahad on taastumas

Krüptoraha tõusis kolmapäeval New Yorgi kauplemisajal koguni 7,5%, ületades 40 900 dollari piiri. Bitcoin on tõusnud kaheksa päeva järjest, mis on pikim hinnatõus alates detsembrist. Teised mündid, sealhulgas teisel kohal olev Ethereum, tõusid samuti.