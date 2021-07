Nokia aktsia läks rallima

Ennelõunal kerkis Nokia aktsia 8%, 5,35 euro tasemele. Kõva tõusu taga olid värsked tulemused – eriti firma sõnad, et teises poolaastas on näha veel palju paremat minekut kui algul loodeti.

Häid uudiseid on Nokial viimasel ajal olnud veel. Esiteks läheb üsna hästi nende 5G programm. Nokia juht Pekka Lundmark ütles, et kliente võidetakse tagasi ning turupositsioon on paranenud.