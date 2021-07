Hiina rahustab investoreid ja üritab peatada paanikamüüki

Läinud laupäeval tehti Hiinas maatasa eraõppefirmade ärimudel, kui teatati ootamatult, et neist peavad saama mittetulundusühingud. Uudis viis nende aktsiad vabalangusse.

Nüüd üritas Hiina väärtpaberikomisjon koos rahvusvaheliste investeerimispankade juhtidega investoreid maha rahustada, vahendab uudisteportaal Bloomberg. Asjaga kursis allika sõnul helistati pankuritele ja anti teada, et haridusfirmadele seatud ootamatud määrused ei mõjuta teisi tööstuseid.

Peking on asunud uusi reegleid kehtestama ja need mõjutavad sektoreid alates haridusest kuni veebikaubanduseni. Internetifirmade puhul on senisest suurem kontroll toonud kaasa välismaiste börsidebüütide tühistamise ja investorite suurema hirmu, mis omakorda viis Hiina aktsiad langusesse.