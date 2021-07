Apranga pööras kahjumi kasumiks

Kõik Apranga kontserni Leedu poed suleti COVID-19 leviku tõttu mullu 16. detsembril. Alates 15. veebruarist olid poed avatud teatavate piirangutega. Alates 29. maist on Leedus kõik poed avatud.

Lätis suleti koroonaviiruse leviku tõttu poed 19. detsembrist. Alates 7. aprillist olid poed avatud teatavate piirangutega ning alates 3. juunist on Lätis kõik poed avatud.

COVID-19 leviku tõttu suleti Apranga kontserni Eesti poed 11. märtsil ning taasavati 3. mail. Grupi teatel on olnud nendel sulgemistel ettevõtte käibele märkimisväärne mõju. Juhatuse hinnangul on ettevõte COVID-19 pandeemia ja kaasnenud piiragute tõttu perioodil tänavu jaanuarist maini kaotanud 37–39 miljonit eurot käivet, ligikaudu 15–16 miljonit eurot brutokasumit ja 3,5 miljonit eurot maksueelset kasumit.

Grupil on praeguse seisuga 174 kauplust, millest 101 asuvad Leedus, 48 Lätis ja 25 Eestis. Kaupluste pindala on 92 500 ruutmeetrit, mida on 0,9 protsendi võrra vähem kui aasta tagasi.