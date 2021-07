Keeleõppe äpp Duolingo tuli edukalt börsile

Ettevõtte börsile minek toimub ajal, mil investorite huvi haridustehnoloogia vastu on suurenenud, kuna pandeemiapiirangud on sundinud õpilasi ja õpetajaid klassiruumist internetti.

«Aktsiaseltsiks olemine võimaldab meil tegutseda kõrgemal tasemel ja jõuda väikeliigast kõrgliigasse,» ütles Duolingo kaasasutaja ja tegevjuht Luis von Ahn. Von Ahn ütles, et pärast IPOt keskenduvad nad oma rakenduse täiustamisele ja sellele, et rohkem aktiivseid kasutajaid läheks üle tasuliseks tellijaks. Duolingo pakub kursusi 40 keeles umbes 40 miljonile aktiivsele kasutajale.

Ettevõte plaan on ka laieneda rohkem Aasias, mis on nende kõige kiiremini kasvav piirkond. Duolingo suurim turg on Ameerika Ühendriigid, kus on 20% nende kasutajatest ja mis moodustab 45% ettevõtte tuludest, ütles von Ahn.