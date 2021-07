Silma jäi Saksamaa ettevõtte Villeroy Boch, mille aktsia on tänavu juba 40 protsenti kerkinud ja kaupleb Frankfurdi börsil 20,8 euro tasemel. Investeerimistees on lihtne. Esiteks: vaatasin oma portfellile otsa ja seal on terve ports tublisti esinenud pangaaktsiaid, aga ehk tasub seda tasakaalustada? Otsisin aktsiat, mida saaksin võtta vähemalt 1000 euro eest ja mida kannataks rahuliku südamega pikemalt hoida.