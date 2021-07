Krematooriumist kosmeetikani: alternatiivturul on kirev valik

Madara Cosmeticsist on saanud üks Balti börsi lemmikaktsiaid. FOTO: Ieva LeiniÅ¡a/Scanpix

Riburada pidi hakati sinna siiski minema, nüüd on seal juba 11 ettevõtet oma aktsiatega, lisaks võlakirjaemitente. Viimasel ajal on vähemalt Eesti investorid näidanud üles suurt huvi aktsiapakkumiste vastu, kus on alles oma müügitegevust alustanud ettevõtteid. Sageli läheb Balti suurima päevatõusja või -langeja tiitel alternatiivturu ettevõttele.