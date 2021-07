Volkswagen saavutas rekordilise kasumi ning võttis sihikule Tesla

Volkswagen on sel aastal tutvustanud mitmeid eesmärke ja tehinguid, mille eesmärgiks on mööduda maailma juhtivast elektriautode tootjast Teslast, juhindudes tegevjuhi Herbert Diessi visioonist, vahendab Reuters.

«Jah, me ostsime küll autorendifirma, kuid see ei ole tõenäoliselt 5 kuni 10 aasta pärast enam autorendifirma. See võib olla suur liikuvuse platvorm,» ütles Diess ajakirjanikele.

Volkswagen ütles, et nad prognoosivad sel aastal nüüd 6 kuni 7,5 protsendi suurust äritootlust, võrreldes varasemalt prognoositud 5,5 kuni 7 protsendiga. Nad tõstsid ka oma autotööstuse divisjoni netorahavoo prognoosi, mis on nüüd eeldatavalt palju kõrgem kui 2020. aastal.

Ülemaailmset autosektorit on tabanud ülioluliste pooljuhtide puudus, mistõttu mitmed konkurendid, sealhulgas Daimler, BMW ja GM, on tootmist vähendanud või lausa peatanud. Volkswagen võttis seda ka arvesse, kärpides oma klientidele tarnitavate autode prognoosi.

Need eesmärgid on osa Volkswageni laiemast püüdlusest olla 2050. aastaks täielikult süsinikuneutraalne ning Volkswagen on selleks eraldanud 73 miljardit eurot, et arendada tulevikutehnoloogiaid, mis moodustab umbes 50 protsenti ettevõtte koguinvesteeringutest.