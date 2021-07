Robinhood tegi kohutava börsidebüüdi

Robinhoodi aktsiad kukkusid neljapäeval toimunud börsidebüüdi käigus järsult. See näitas, et investorite nõudlus populaarse rakenduse järele, mis tõi miljonitele ameeriklastele tasuta aktsiatega kauplemise, oli väga nõrk.

Finantsettevõtte Dealogic andmetel kerkisid eelmisel aastal USAs toimunud börsidebüütidel aktsiate hinnad esimestel kauplemispäevadel keskmiselt 36 protsenti. Bloombergi kogutud andmete kohaselt on tegemist ajaloo halvima börsidebüüdiga nende 51 USA ettevõtte seas, kes on kogunud sama palju raha kui Robinhood või enam.

Californias asuv Robinhood on saanud paljude esmakordsete börsiinvestorite lemmikpaigaks, pakkudes komisjonivabu tehinguid. Nende klientide keskmine vanus on 31 aastat, seega on nad sageli nooremad ja nende kontosaldod on väiksemad kui enamikel väljakujunenud börsimaakleritel.