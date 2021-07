Robinhoodi börsidebüüt oli pettumus

Robinhoodi aktsiad kukkusid neljapäevase börsidebüüdi käigus järsult. See näitas, et investorite nõudlus populaarse rakenduse järele, mis tõi miljonitele ameeriklastele tasuta aktsiatega kauplemise, oli väga nõrk.

Firma alustas kauplemist 38-dollarilise hinnaga, mis vastas hinnale, millega ettevõte oli päev varem nõustunud oma aktsiaid müüma. Tegu oli pakkumisvahemiku alumise piiriga, mida turundati ostjatele esmasel avalikul pakkumisel. Ent New Yorgi kauplemissessiooni lõpuks sulgus aktsia 8,37 protsenti madalamal tasemel, 34,82 dollaril, olles eelnevalt päeva jooksul kukkunud koguni 12 protsenti.

Finantsettevõtte Dealogic andmetel kerkisid eelmise aasta USA börsidebüütidel aktsiate hinnad esimestel kauplemispäevadel keskmiselt 36 protsenti. Bloombergi andmete kohaselt on tegemist ajaloo halvima börsidebüüdiga nende 51 USA ettevõtte seas, kes on kogunud sama palju või enam raha kui Robinhood.

Californias asuv Robinhood pakub komisjonivabu tehinguid. Tema klientide keskmine vanus on 31 aastat, seega on nad sageli noored ja nende kontosaldo on väiksem kui enamikul väljakujunenud börsimaakleritel.