Ekspress Grupi kasum kasvas teises kvartalis üle kahe korra

«Teises kvartalis jätkunud koroonapandeemia mõjud ei osutunud samaväärseteks 2020. aastaga, kui reklaamimüük sai väga olulise tagasilöögi. Pandeemia tõttu seatud piirangud mõjutasid teises kvartalis enim kontserni välireklaamiettevõtteid ja piletiäri. Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa kliente on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud,» selgitas Rüütsalu pressiteates.