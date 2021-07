Õnn tuli Tallinna vee õuele. Piirangud leevenesid, söögikohtades sai süüa, hotellides peatuda ja spades sulistada

Timofejevi hinnangul on veetarbimise kasvu jätkumise eelduseks see, et Tallinna majutus- ja meelelahutussektor taastub koroonaeelsele tasemele. «Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame ka järgmistes kvartalites veeteenuste müügimahtude vähest tõusu,» lausus Timofejev.