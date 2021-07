Kinnisvarabuum tuli Siauliu Bankasele appi

Teises kvartalis Siauliu Bankas suurt kasvu ei näidanud: intressitulud kasvasid kvartalite võrdluses napilt poole miljoni euro võrra, 20,1 miljoni euroni. Erinevatelt tasudelt teenitud tulud kasvasid ligikaudu miljoni euro jagu, 6,2 miljonile eurole. Oluliselt paranes puhaskasumi number, mis kasvas 12,5 miljonilt 15,6 miljonile eurole.

Siauliu Bankase juhatus kirjutas börsiteates, et tegelikult on olukord väga hea: huvi panga teenuste vastu on suur nii ettevõtjate kui ka eraisikute poolel.

Esimesel poolaastal anti kokku 600 miljoni euro jagu uusi laene, nii et firma laenuportfell kasvas 1,9 miljardi euroni. Siauliu Bankase juht Vytautas Sinius ütles, et väljaantud kinnisvaralaenude maht jõudis teises kvartalis rekordini. Tänu koroonapiirangute leevenemisele on ka ettevõtted asunud julgemalt laenu küsima.

Lisaks teatas Sinius, et kuna Sialuliu Bankas on andnud suuri laene ka kinnisvara renoveerimise projektidele, on ka investorid asja vastu huvi tundnud ning uurivad, kuidas saaks 200 miljoni euro suurusesse kinnisvara moderniseerimisfondi investeerida. Pank plaanib fondiga välja tulla hiljemalt uue aasta alguses.