Jaapan valmistub uueks rahakülviks

Kuna vaktsineerimine edeneb aeglaselt ja peaminister Yoshihide Suga toetus on pandeemia tõttu madal, plaanitaks värsket abipaketti, et esineda edukalt sel aastal toimuvatel parlamendivalimistel.

Parlamendiliikmed on üha aktiviisemalt nõudmas uut abipaketti, kirjutab Reuters.

Tokio on juba kulutanud aastaga majanduse elavdamiseks kolm triljonit dollarit, lisades aina uut võlga juba olemasolevale hiiglaslikule võlakoormale.

Mõned analüütikud on juba asunud küsima, et kas neid abipakette on ka efektiivselt kasutatud.