Olge valmis rohkem maksma kohvi, õlle, leiva ja snäkkide eest

Inflatsiooniärevus on suur. Maailma suurimad tarbekaupade tootjad nägid nõudluse taastumist, kuid ka toorainete hinnatõusu, olgu nendeks siis kemikaalid või kohvioad.

Unilever hoiatas, et tooraine ja transpordikulude tõus on aastakümne suurim. Nafta ja plastiku hinnatõus põhjustavad peavalu Reckitt Benckiser Groupile, samas kallim alumiinium on halb uudis maailma suurimale õlletootjale Anheuser-Busch InBevile. Walmart ja Target võivad lähinädalatel uute hinnakokkulepete alusel teatada hinnatõusust, kirjutab Bloomberg.

Jaekaupmeestele on inflatsioon pikas perspektiivis hea uudis, kuna tõenäoliselt ostavad tarbijad ikkagi, kuna pole valikut. Samas tootjatele tähendab see survet kasumimarginaalile.

Unilever, kes toodab Dove’i rätikuid ja Magnumi jäätist, märkis, et USAs ja Euroopas on viiteaeg tootjate hinnatõusuni jaekaupmeestele.

Kuigi poodidel on võimalus leida alternatiivsete tootjate toodangut, otsustab lõpuks ikkagi tarbija, kas ostab või mitte. Seetõttu on populaarsematel kaubamärkidel hea võimalus, et supermarketid ei loobu neist ka kõrgemate hindade juures.

Tootjatel on võimalus suurendada omatoodete osakaalu toodangus, tehes vähem võõraste brändide tooteid. Võrreldes 2012. aasta 11 protsendiga kogutoodangust suurendas Nestle oma premium-toodete osakaalu kolmandikuni. Viimaste hinda on kergem tõsta.

Kui hinnatõus jääb tagasihoidlikuks (2-4 protsenti), pole tootjatel ja kaupmeestel põhjust muretseda, kuid kui hinnatõus sellega ei piirdu, tuleb arvestada, et kõigil tarbijatel pole võimalik lõputult rahakotiraudu avada.