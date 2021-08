LHV laseb välja uusi aktsiaid ja suurendab aktsiakapitali

Aktsionärid peavad andma oma heakskiidu grupi aktsiakapitali suurendamisele 25 340 000 euro võrra, teatas ettevõte börsile.

Selleks emiteeritakse 905 000 üheeurose nimiväärtusega lihtaktsiat. Emissiooni tulemusena on grupi aktsiakapital 30 023 873 eurot.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul on pakkumise eesmärk tugevdada LHV Grupi kapitalistruktuuri ja tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile, et toetada grupi edasist kasvu Eestis ja rahvusvaheliselt ning tagada grupi ettevõtetele konservatiivne kapitalipuhver.

«Kuigi LHV Groupi tütarettevõte LHV UK Limited on pangalitsentsi taotlemist Ühendkuningriigis alles ette valmistamas, on selge, et uue panga loomiseks on tarvis omakapitali. LHV laenuportfell Eestis on suurenenud plaanitust kiiremas tempos ning selleks, et tempokas laenude kasv saaks jätkuda, vajab LHV kapitali. Kokkuvõttes on meil tarvis grupi kapitaliseeritust suurendada, et mainitud planeeritud tegevused ära teha, aga olla paremini valmis ka täna teadmata võimaluste kasutamiseks.»

Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on üks euro, ning ülekurss alampiiriga 27 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks.

Uusi aktsiaid saavad olemasolevad aktsionärid

Märkimisel saavad osaleda vaid olemasolevad aktsionärid. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 8. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärile antakse iga olemasoleva 33 aktsia kohta üks märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni.

Aktsia märkimisõigused on kaubeldavad

Märkimisõigused antakse LHV senistele aktsionäridele, kuid need saavad olema aktsiapakkumise ajal sarnaselt aktsiatele börsil kaubeldavad. Uutel investoritel on seega võimalik soovi korral märkimisõigusi börsilt osta. Tuleb arvestada, et aktsiaid jaotatakse vaid märkimisõiguste omanikele.

Aktsia märkimise eesõigustega saab kaubelda 15. septembrist kuni 27. septembrini. Uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad aktsiate märkimise eesõigused 29. septembri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub ajavahemikul 15. september 2021 kuni 29. september 2021.

Lisaks on 23. augusti aktsionäride koosoleku päevakorras ülevaade ettevõtte selle aasta seitsme kuu tulemustest ning juhatuse ülevaade grupi 2021. aasta finantsplaanist.

