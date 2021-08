LHV laseb välja uusi aktsiaid, suurendab aktsiakapitali

«Kuigi LHV Groupi tütarettevõte LHV UK Limited on pangalitsentsi taotlemist Ühendkuningriigis alles ette valmistamas, on selge, et uue panga loomiseks on tarvis omakapitali. LHV laenuportfell Eestis on suurenenud plaanitust kiiremas tempos ning selleks, et tempokas laenude kasv saaks jätkuda, vajab LHV kapitali. Kokkuvõttes on meil tarvis grupi kapitaliseeritust suurendada, et mainitud planeeritud tegevused ära teha, aga olla paremini valmis ka täna teadmata võimaluste kasutamiseks.»