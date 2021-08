Kuidas investeerida ühisrahastusse: mida investor tegelikult saab

«Need struktuurid on maailmas varase faasi investeeringute haldamisel üsna levinud, seega me sisuliselt automatiseerisime juba olemasoleva. Jalgratast ei leiutanud. Laenustruktuuri kasutas Funderbeam oma äri alguse faasis, viimasel ajal on kapitali kaasamised toimunud valdavalt läbi esindajakonto struktuuri, kus investorid saavad otse ettevõtte väärtpaberite tegelikeks omanikeks,» ütles Tooming-Varblane.

Kõige tähtsam küsimus: mis õigused on investoril

Monika Tooming-Varblane selgitas, et investorite õigused sõltuvad mitmest asjaolust. „Investorite õigused ja õiguste kasutamine sellest, millise struktuuri abil on investeering korraldatud. Juhul kui kasutatakse esindajakonto struktuuri, siis on investoritele tagatud samad õigused, mis on vastava ettevõtte osanikele/aktsionäridele ette nähtud. Sealjuures ka hääleõigus, mida investorid teostavad Funderbeami enda platvormil läbiviidava hääletamisprotsessi raames. Juhul, kui tegemist on laenustruktuuriga, on õiguste esindamine mõnevõrra erinev. Seal esindab investorite õiguseid juhtinvestor, kes on valitud eriotstarbelise, investeeringid hoidva ettevõtte juhatusse. See puudutab ka hääleõiguse teostamist raha kaasanud ettevõtte osanike koosolekul,“ ütles Tooming-Varblane.

Estateguru

Estateguru pani seitse aastat tagasi käima Marek Pärtel ning täna tegutsetakse päris mitmes Euroopa riigis. Platvormi leib on kinnisvaralaenud.

Käesoleval aastal lisandunud projekte: 525 (ajaloo jooksul rahastatud laene 2525)

Käesoleval aastal lisandunud investoreid: 20 000, neist eestlased ca 1600

Investoreid kokku: ca 89 000

Käesoleval aastal platvormil investeeritud summa: ca 100 miljonit eurot

Investorite jaoks kasumlikumad projektid ajaloos:firma teatel on keskmine tootlus 9-11%, aga on ka neid, kus viivistest ja hüvitistest tulenevalt on tootlus kõrgem.

Kuidas see käib

Estategurus käib asi nii et kui investor tahab projekti raha panna, siis juriidiliselt on see investeering laenuleping otse laenuvõtjaga, selgitati ettevõttest. Tihtilugu tehakse nii, et arendaja tekitab spetsiaalse ehitusprojekti jaoks täiesti eraldi ettevõtte – et kui see peaks vastu taevast minema, jääks tema muud ärid puutumata.

Praktikas see niisama lihtne muidugi ei ole- ja sama jutt kehtib ka Crowdestate‘i kohta: investorina tuleb kindlasti enne vaadata, kes on need inimesed projekti taga – kui nendega on varasemalt halbu kogemusi olnud, siis on see ohumärk. Samuti tuleb endale selgeks teha, mis laenuleping see selline ikkagi on: kas laen on ikka korralikult tagatud? Kui jaa, siis millise kinnisvaraobjektiga – kas asjade hapuks minemise korral saaks selle kasumlikult maha ärida? Ja kõige olulisem: millise järgu hüpoteegiga on tegu. Hüpoteegijärk näitab seda, millises järjekorras investor oma raha tagasi saab. Kui selgub, et investor on seal teine, kolmas või viies ootaja, siis tuleb väga tõsiselt mõelda, kas tasub üsna pikaks ajaks oma raha 9protsendise tootlusootuse pärast kinni panna.

Crowdestate

Kinnisvaralaenu-platvormi taga on Loit Linnupõld ning portaal tegutseb lisaks Eestile veel viies Euroopa riigis.

Registreeritud kasutajate hulk: ca 58 500

Rahastatud projektide hulk kokku: 357

Kokku platvormil investeeritud: 107 miljonit eurot (tänavu esimese poolaastaga 10 miljonit eurot)

Keskmiselt tuleb juurde 10-12 projekti kuus

Kõige kasumlikumad projektid Crowdestate‘i ajaloos: parima tasuvusega projektid on maa väärindamise projektid, aga nende miinuseks on see, et investor peab 3-4 aastat ootama. „Oodatav kasumlikkus käib käsikäes projekti riskitasemega, ning teoreetiliselt on kõige kasumlikumad omakapitaliprojektid, kus meie investorid osalevad arendusprojektide kasumi jagamises,“ ütles Linnupõld.

Parimate tootlustega projektid jäävad mite aasta tasusesse aega, nt:

- Kesk tee 17 tootmishoone arendusprojektis osalenud investeeringute tootlus oli 28% aastas

- Pärnu mnt 457 maa väärindamise projektis osalenud investeeringute tootlus oli üle 30% aastas

- Peterburi tee 98 RIMI supermarketi arendusprojektis osalenud investeeringute tootlus oli ca 26% aastas.

Kuidas see käib

Crwodestate’i platvormil investeerides sõlmib investor alati laenulepingu, mille tingimused sõltuvad kaasatava kapitali liigist:

- kui on tegemist tagatus laenudega, siis on lepingus fikseeritud intressimäär ja tagasimaksegraafik;