Milleks on aktsiakapitali kaasava LHV märkimisõigused head?

Ühe märkimisõiguse eest saab märkida ühe aktsia. Oluline on tähele panna, et märkimisõiguste omamine üksi ei tähenda märkimise sooritamist – märkimisperioodil tuleb märkida ka uued aktsiad ning tagada nende eest tasumine.

Kes plaanivad aktsiad märkida, nende jaoks on lihtne. Kontole tulevad märkimisõigused ja iga märkimisõiguse eest saab märkida ühe aktsia. Kui soov on märkida rohkem aktsiad, saab börsilt osta juurde märkimisõiguseid.

Kes aktsiad märkida ei plaani, neil on kasulik õigused maha müüa. Nende jaoks hakkab märkimisõigus väärtust kaotama ja märkimisperioodi lõpuks jõuab väärtus nulli. Selles osas on tegemist optsioonilaadse tootega.

Oma võimalus on ka spekulantidel, kes võivad osta õigusi lootes need enne märkimise lõppu soovijatele maha müüa. Kui need aga jäävad kätte, on käes kahjum.