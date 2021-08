Saunum kasvatas madalhooajal järsult käivet

Saunum Group AS ja Saunum Saunas OÜ konsolideeritud juulikuu müügikäive keriste, keriste lisade ning sauna sisekliimaseadmete müügist ulatus 102 300 euroni. 2020. aasta juulis oli ettevõtte käive 7 800 eurot.

«Juulikuu tulemus oli ootuspärane. Suvekuud on traditsiooniliselt madalhooaeg keriste müügis. Enamus meie ettevõtte töötajatest puhkas, mistõttu osalt saatsime juulisse mõeldud kaupa klientidele juunis ja enamuse saadame augustis,» märkis Saunum Group ASi juhatuse liige Henri Lindal. «Positiivne on siiski, et saime sõlmitud mitmed olulised lepingud Soomes, Bulgaarias, Sloveenias ja Lätis. Prognooside järgi ootame augustisse Saunumi ajaloo rekordkäivet.»