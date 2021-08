Balti börsile pürgiv Läti tanklakett teatas rekordkasumist

«Oleme teinud käesoleva aasta teisel poolel toimuvaks esmaseks avalikuks pakkumiseks (IPO) mitmeid ulatuslikke ja märkimisväärseid ettevalmistusi, et muuta Virši tulevaste investorite jaoks veelgi läbipaistvamaks ettevõtteks. Selleks oleme ettevõtte kontserni tasandil ümber korraldanud ja konsolideerinud. 2020. aasta oli esimene aasta, mil Virši raamatupidamise aastaaruandeid hakati kontserni tasandil konsolideeritult koostama rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kohaselt. See pakub märkimisväärseid eeliseid nii ettevõtetele kui ka investoritele, kuna sel viisil on tagatud, et finantsteave on üleilmselt olenemata tegevusriigist kõigi teiste selle valdkonna ettevõtetega võrreldav. Siiani koostati Virši raamatupidamise aastaaruanne Läti raamatupidamisstandardite (LGS) kohaselt,» selgitab Virši juhatuse liige ja finantsdirektor Vita Čirjevska.