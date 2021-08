Eesti pangaaktsiad on jälle hoos

Aktsiaid mittemärkijatele tähendab see senise osaluse lahjenemist. LHV aktsia tõusis kella 11ks 2,8 protsenti, 31,45 euroni. Aastaga on aktsia tõusnud 127,9 protsenti.

Kuid LHV aktsia tõus on Coop Panga omaga võrreldes tagasihoidlik. See aktsia on juba täna tõusnud 5,75 protsenti, 3,22 euroni. Aastaga kerkis aktsia 193,8 protsenti.