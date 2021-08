Tallink tahab börsilt lisaraha. Aktsiaid pakutakse alla turuhinna

«Lisaks toetusele partneritelt ja riikidelt, on mul hea meel, et usaldus meie suhtes on märkimisväärselt kasvanud ka meie aktsionäride seas, kelle arv on koroonakriisi eelse ajaga võrreldes enam kui kahekordistunud ja küündib täna lausa enam kui 28 700 aktsionärini, kellest 7 000 on Soome FDR hoidjad. See usaldus annab meile mõista, et meie aktsionärid toetavad ja mõistavad selle pretsedenditu pooleteise aasta jooksul tehtud otsuseid ning peavad neid õigeteks valikuteks,» sõnas Nõgene.