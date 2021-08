Börsieufooria võib ka Tallinna börsilt kiiresti kaduda

«Sellised liikumised näitavad väga täpselt milline on investorite meelestatus erinevates sektorites. Tallinna börs on erainvestorite meelevallas ja suuri müüjaid ei ole kusagilt võtta,» ütles Swedbank Marketsi vanemspetsialist Meelis Maasik. «Madal likviidsus positiivse sentimendiga annab hea taganttuule soositud aktsiate tõusule. Tõusev trend tekitab ahnust juurde ja selliste tõusupäevadega tasuks olla ettevaatlik. Eufooria võib kiirelt ka lõppeda. Tallinki aktsia langus on arusaadav, kuna uut kapitali kaasatakse niivõrd palju madalamalt tasemelt, mis tekitab aktsia turuväärtuses palju küsimusi ja turg korrigeerib suure erinevuse.»

«Kui LHV kaasab täiendavat kapitali eelkõige oma kiire kasvu rahastamiseks, siis Tallinki eelisõigustega märkimise eesmärk paistab olevat eelkõige firma kapitalibaasi tugevdamine, et tagada firma jätkusuutlikkus pikenevate reisipiirangute tingimustes ning võimalik on ka võlausaldajate surve lepinguliste kapitalinõuete täitmiseks,» ütles LHV analüütik Sander Danil. «Tallinki plaanitava emissioonihinna suured käärid senise turuhinnaga võrreldes on samuti veidi negatiivse maiguga, kuna paneb olemasolevad aktsionärid sisuliselt sundolukorda emissioonist osa võtta, et vältida oma osaluste olulist lahjendamist. LHV puhul samas lisab positiivsust asjaolu, et lisakapitali kasutatakse tõenäoliselt mingis osas perspektiivika Suurbritannia panga rajamiseks.»