Hiina riigimeedia uus rünnak: online-mängud on spirituaalne oopium

Tencenti ja teiste Hiina videomänguettevõtete aktsiad kukkusid täna päeval enam kui kümme protsenti, kuna Hiina riigimeedia nimetas online-mänge spirituaalseks oopiumiks. See on järgmine Pekingi-poolne tehnoloogiaettevõtete negatiivne sildistamine.

Hiina riiklikule uudisteagentuurile Xinhua kuuluv Economic Information Daily kirjutas, et online-mängud on kasvanud sadu miljardeid dollareid väärt spirituaalseks oopiumiks. Üks ekspert märkis artiklis, et ükski tööstusharu ei saa areneda, hävitades terve inimpõlvkonna.