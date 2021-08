Madis Müür: pangandust ootab telekomide kurb saatus

«LHVd arvatavasti hüppe peale märgin ja lükkan avanedes maha,» märkis ta. «Lühemas perspektiivis tahetakse Tallinna börsil vist kõik kasvu meenutavad aktsiad stratosfääri osta. Jõuga, maksku mis maksab. Sõna otseses mõttes! Ega see ilusti lõppeda saa, aga võib väikselt enda kasuks tööle ikka panna.»

Pikemas perspektiivis ootab pangandust pigem telekomide kurb saatus, tehnoloogiaettevõtted lükkavad ka nende marginaalid õhukeseks, lausus ta.

Telekomi põud ja ikaldus

«Vaadake näiteks Vodafone'i, Telefonica ja AT&T pikemaid graafikuid. Puhas põud ja ikaldus,» ütles Müür. «Tuleva lükkas varahalduse kasumid alla, kauplemistasud on Baltikumis nulli kukkunud, küll Revolut ja teised aegamööda järgmised tootegrupid ette võtavad. Näiteks Rocket ja Better.com on kodulaenudega ulmetempos kasvamas - pole ka laenude segment ilma ohuta. Hunt on hoovi peal, aeg tiksub.»

«Nagu 5 Miinust ütles: «Iga pidu saab ükskord läbi!» ja siis tuleb pohmakas. Mõni aasta kasvu on kindlasti järel, aga see on hinnas sees,» hoiatas ta. «Edasi võib optimistlikule rahale tulla väga valusa üllatusena kui kiire kasvuga kõrge marginaaliga ettevõttest saab aeglase kasvuga madala marginaaliga ettevõte. Hinnatase saab olema oluliselt madalam.»

Tallink jätkab veritsemist

Tallinki puhul senine graafik ütleb rohkem kui tuhat sõna, IPOst saadik on väikeinvestor dividende arvestamata saanud -50%, lausus ta.

«Ka head ajad ei olnud investoritele sugugi head. Praegu ettevõte jätkab veritsemist ning dividende, kasvu, häid aegu ei paista veel kusagilt. Võlakoorma vähendamine võtab paremal juhul aastaid, kehvemad stsenaariumid on palju kehvemad,» rääkis ta.