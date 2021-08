Investor: LHV aktsiapakkumine võeti positiivselt vastu, Tallinki oma negatiivselt

«Pankadele kehtestatud kapitali adekvaatsuse normide järgi peab LHV omama kindlat osakaalu omakapitali suhtes kogu panga varadesse. See tähendab, et kui panga laenuportfell ja varade maht kasvab, siis on pangal ka suuremat omakapitali vaja,» ütles LHV aktsionär.

Selleks, et laenuportfelli kasvutempot mitte aeglustada, on mõistlik kaasata täiendavat omakapitali.

«Seega antud juhul on mulle kui aktsionärile LHV täiendav omakapitali kaasamine positiivne uudis,» lausus ta. «See tähendab, et pank saab jätkata kiiret kasvu. Kuna olemasolevaid aktsionäre eelistatakse uute aktsiate märkimisel ning aktsiaid pakutakse turuhinnaga võrreldes mõnevõrra madalama hinnataseme pealt, siis ootuspäraselt on LHV aktsia hind kasvanud.»

Tallinki puhul on omakapitali kaasamine tõenäoliselt seotud ettevõtte finantspositsiooniga.