Investor Mari: mitte midagi tehes tuli 2000 eurot

elgub, et olen juulikuuga 2422 euro võrra rikkamaks saanud – portfell oli tänase seisuga 34055,61

eurot ehk 7,7% kõrgemal kui kuu aega tagasi. Väike mööndus tuleb siin teha, sest siia on kantud ka mu 300-eurone kuualguse palgaraha. Ehk mitte midagi tehes teenisin 2122 eurot, higi ja verega 300. Aga selleta oleks tõus ikkagi 6,7%.

Hakkasin kohe vaatama, et mida ma siis niiväga tegin. Ega väga ikka ei teinud – Bercman Technologies‘ aktsia müüsin maha, aga muidu istusin paigal ja vaatasin, kuidas tulemuste hooaeg, Hiina aktsiate pitsitamine, koroonapiirangud, toorainekriisid ja muud jamad aina mu portfelli paisutasid.

Selle kuu staar on olnud vaieldamatult Coop Pank: eelmise kuu algusest kuni tänaseni on ta kerkinud 48%. Püha õnn, et ma siin pankade analüütikute soovituste peale aktsiat juunikuus maha ei käristanud. Vaatan iga päev seda Coopi ja mõtlen, et miks ta nii palju tõuseb ja millega see kõik lõppeb. Jaa, Coop on tubli ja tulemused kinnitavad, et tal on veel hea tulevik ees, aga kas see ikka õigustab sellist võimast tõusu. Kurtmisest olen ma praegu ikka väga kaugel, sest omal ajal panin aktsiasse sisse 1150 eurot, aga tänaseks on ta mulle toonud juba 2250 eurot kasumit.

Tegelikult – kui mul oleks ajamasin, läheksin tagasi jaanipäeva, müüksingi kõik aktsiad maha, jätaks alles ainult finanttsektori ja lükkaks kõik oma portfelli raha sinna. Sest terve juulikuu olid pangasektori/ finants-/investeerimissektori aktsiad mul kõige tublimad. Blackstone näitas taas häid tulemusi ja aktsia kerkis 17%. Siauliu Bankas tõusis praktiliselt 10%.

Tegin täiesti kasutu, aga ahnusest tingitud mõtteharjutuse. Kui ma oleks juunikuu seisuga portfelli maha müünud (siis oli mul 31633-eurone portfell) ja selle kõik 2,2 euro tasemega Coopi aktsiasse pistnud, oleks mu portfell juba rohkem kui 45 000-euro suurune. Vot nii. Aga elus ei ole kahtsemisel ja tagantjärele ulgumisel mingit mõtet, loeb ainult tootlusnumber kontol.

Positsioon Kogus Muutus juulis % Coop Pank 1000 48 Blackstone 40 17,96 Siauliu Bankas 3280 9,7 Swedbank 200 5 Tallinna Kaubamaja 200 4,4 Merko Ehitus 81 1,98 Tallinna Sadam 700 1,73 IOO (iShares TR S&P Global 100) 30 1,08 EfTEN III 57 -0,9 BOTZ (robotfond) 45 -1,3 Harju Elekter 200 -2,8 Netflix 3 -3,53 Nio 20 -9,03 Tallink 1000 -13,2

Tegelikult polnud juuli sugugi mitte ainult üks lust ja lillepidu: miinusmärgiga lõpetasid minu jaoks portfellis tervelt kuus positsiooni – praktiliselt pool portfelli. Tallinkist ei tasu viimaste uudiste valguses üldse rääkidagi, aga lisaks näitas langust mu robotfond BOTZ, EfTEN, Harju Elekter, Netflix, mis on investoritele viimastel kvartalitel pigem pettumust valmistanud ning mu eelmise kuu pailaps Nio. Viimase puhul on languse taga Hiina kõva käsi, mis on asunud sealseid firmasid väga kõvasti pitsitama ja kommunistlikule kursile seadma. Millega see kõik lõppeb, ei tea. Hiina aktsiaid peetakse praegu väga riskantseks.

See, et positsioon on kuu lõikes miinuses, ei tähenda, et ta mul portfellis miinuses oleks: päris ehtsat rahalist kahjumit toodab mulle ainult Tallink. Kui vahepeal tundus, et firma saab kuidagiviisi oma hädadest üle, siis praegused piirangud, millega riigid üritavad meeleheitlikult muljet jätta nagu nad teeksid mõttekaid samme koroonakriisi ohjeldamiseks, on laevafirma taas surve alla pannud. Tallinkit aitab ainult üks asi: kui rahvas jälle mõnuga reisima hakkab. Kõik muu on agoonia pikendamine. Ehk aitaks veel see, kui lisaks burgerifrantsiisidele Tallink maske valmistama hakkaks, tundub, et nüüd saab sellest taas menuartikkel.

