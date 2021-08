Coop Panga juht: universaalpankade kadumisest räägitakse aastaid, aga nad on heas vormis

Pikemas perspektiivis ootab pangandust pigem telekomide kurb saatus, tehnoloogiaettevõtted lükkavad ka nende marginaalid õhukeseks, lausus Müür.

«Tuleva lükkas varahalduse kasumid alla, kauplemistasud on Baltikumis nulli kukkunud, küll Revolut ja teised aegamööda järgmised tootegrupid ette võtavad. Näiteks Rocket ja Better.com on kodulaenudega ulmetempos kasvamas – pole ka laenude segment ilma ohuta,» märkis Müür. «Hunt on hoovi peal, aeg tiksub.»

Coop Panga juht Margus Rink vastas, et seda juttu, et klassikalised universaalpangad on eilne päev ja kliendid kolivad oma rahaasju ajama kõikvõimalikele fintech-platvormidele, on räägitud juba viimased 5-7 aastat.

«See arvamus põhineb eeldusel, et pangad ei käi ajaga kaasas ja on kivistunud, aga see pole nii,» ütles Rink. «Täna jooksevad pangad oma teenuste ja kliendipakkumistega vähemasti samas tempos kõikvõimalike konkureerivate platvormidega. Tulemuseks on see, et näiteks Coop Pangas saab klient juba neli aastat avada pangakonto 3 minutiga elektrooniliselt, kontojääk on telefoniekraanil online, maksed liiguvad Euroopa majandusruumis sekunditega, väikelaen tuleb soovi korral arvele 5 minutiga, kodulaenu otsuse saab klient tööpäevaga.»