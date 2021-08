ELMO Rent tõi jagamisturule minutihinnapõhised luksusautod

Kolm teenusepakkujat on Tallinna, Tartu ja Pärnu tänavad täitnud minutihinnapõhiselt renditavate sõidukitega. Kui seni on saadaval olnud ainult keskklassi autod, siis ELMO Rent tõi tänavatele ka preemiumklassi autod, mida on samuti võimalik rentida telefoniga minuti kaupa. Esimeste luksussõidukitena tulid valikusse Tesla Model 3 neljaratta veolised elektriautod, mis pakuvad luksuslikku disaini ning esmaklassilist sõidumugavust.

«Täna on kliendi jaoks mugavus oluline ja seda igas dimensioonis - ehitame enda broneerimiskeskkonda ümber, toome autosid tänaval klientidele lähemalt ning nüüd toime turule ka veel mugavamad preemiumklassi autod,» selgitas uue hinnaklassi turuletulekut ettevõtte tegevjuht Julia Nekrassova. «Analüüsime igapäevaselt põhjalikult sõidukite kasutatavust ning pole kahtlustki, et nõudlus uhkemate autode järele on kasvutrendis. See tähendab, et ka luksust armastavad liiklejad on järjest rohkem valmis oma suhet autoga muutma ja kasutavad jagamisteenuseid.»