Riigikassat ootab sügisel kopsakas pensioniarve

Teise pensionisamba reform on olnud üks tulisemini vaieldud seadusemuudatusi Eesti ajaloos, nüüd on võimalik riigil selle esimesi vilju näha, sest septembris hakatakse tegema väljamakseid neile, kes andsid kevadel lahkumisavalduse sisse. Rahandusministeeriumi statistika järgi kaob sellega II sambast 1,32 miljardit eurot. See moodustab praegusest 5,6-miljardilisest II samba mahust 23,5 protsenti. Teisisõnu, ¾ pensionikogujatest on otsustanud II sambas kogumist jätkata. See summa on 30 miljoni euro võrra suurem, kui kevadel kalkuleeriti.