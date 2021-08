Merko: ehitusturul on kaks suurt probleemi

Mis kasumiootusesse puutub, siis pakkus Sander Danil Merkole kasumivahemikku 4-7 miljonit eurot. Asi on Danili hinnangul selles, et korterite müük peaks Merkol olema varasemate perioodidega võrreldes languses.

Lepingute portfell oli üsna sarnasel tasemel võrreldes eelmise aastaga: 250 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta 237 miljoni euroga. Samas on näha, et uusi lepinguid tuleb väiksema tempoga peale, sest mullu suutis Merko esimesel poolaastal napsata 175,1 miljoni euro eest uusi lepinguid, tänavu aga 135,1 miljoni euro eest. Teises kvartalis saadi 38 miljoni euro eest uusi lepinguid.

Merko teatas, et tänavu esimese poolaastaga on ettevõte müünud 150 korterit ning käivitanud 800 uue korteri ehituse. Üldiselt on aga korteriarenduse valdkonna osakaal kontserni müügitulus esimesel poolaastal vähenenud. Samas on korteriturg tervikuna Merko hinnangul Balti riikides olnud tänavu aktiivne. Suuremad korteriarendusprojektid olid Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, Metsatuka ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs ja Mežpilsēta Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.